Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme de kabul ettii... Belgeler gerçek ama... Kılıçdaroğlu'na Man Adası açıklamalarından mahkumiyet.... /07 Haziran 2018 17:00

Mahkeme de kabul ettii... Belgeler gerçek ama... Kılıçdaroğlu'na Man Adası açıklamalarından mahkumiyet....

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdiklerini" açıklamış, bu açıklamanın ardından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.


 
Gönderilen paraların dekontlarına kadar tüm belgeler kamuoyuna açıklanırken, belgelerin doğru olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da teyit edilmişti.

Ancak tüm bunlara rağmen konuya ilişkin başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.

Son olarak bununla da yetinmeyen AKP mahkemeleri, gerçekliği savcılık tarafından kabul edilen belgeleri gerekçe göstererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 197 bin TL tazminat cezası verdi.

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