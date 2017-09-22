Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye artık bir hukuk devleti değil /22 Eylül 2017 22:26

Türkiye artık bir hukuk devleti değil

Alman Avukatlar Birliği Başkanı Ulrich Schellenberg, Türkiye'nin artık bir hukuk devleti olmadığını savundu. Schellenberg, artık Alman avukatların tutuklanmasının da mümkün olduğu uyarısında bulundu.

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Alman Avukatlar Birliği Başkanı Ulrich Schellenberg, Türkiye'de yargı kurumunun içinde bulunduğu koşullardan duyduğu endişe ve memnuniyetsizliği dile getirdi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Schellenberg, "Türkiye'de avukatlığın durumu haftadan haftaya kötüleşiyor" dedi. Schellenberg, "Avukatlar müvekkillerinden ötürü gözaltına alınıyor. Bu 'Bir sanığı savunanın kendisi zaten kötüdür' demenin haince bir mantığı" şeklinde konuştu.

Schellenberg, Türkiye'de sanıkların "avukatlar korktukları için" kendilerini savunacak avukat bulamaması gibi vakalar yaşandığını da sözlerine ekledi.

"Bağımsız yargı için bir zehir"

Avukat tutuklamalarının 2017 başlarında da yaşandığını ve uygulanan baskının o dönemde de gözlemlenebilir olduğunu vurgulayan Schellenberg, "Ancak durum son hafta ve aylarda gittikçe artan biçimde kötüleşti" dedi. Schellenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakim ve savcılar arasında bir "korku sistemi" yaratmaya çalıştığını savundu ve bu durumu "bağımsız yargı için bir zehir" olarak betimledi.

Türkiye'de "farklı düşünenlere uygulanagelen sistematik kovuşturmanın" kendisini tedirgin ettiğini aktaran Schellenberg, "Türkiye artık bir hukuk devleti değil. Bunlar otoriter yapılar. Masumiyet karinesi yok. Efektif savunma yok. Bağımsız yargı yok" dedi.
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