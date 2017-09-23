Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı /23 Eylül 2017 01:38

Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Almanya dışişleri, Türkiye’de bir Alman vatandaşının daha tutuklandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Berlin, 11 Eylül tarihinde Türkiye’de Alman bir çiftin gözaltına alındığını ve birinin halen gözaltında olduğunu açıklamıştı.


Tutuklanan Alman vatandaşı, eşiyle birlikte 10 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınmış, Türk kökenli çiftten kadın serbest bırakılmıştı.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre bakanlık sözcüsü, daha önce gözaltına alınan Türk kökenli Alman vatandaşının 15 Eylül’de hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığını söyledi. Sözcü, Almanya’nın İstanbul başkonsolosluğunun tutuklu Alman vatandaşını ziyaret etme talebinde bulunduğunu ve izin verilmesinin beklendiğini kaydetti.

Almanya dışişleri, Türkiye’yle ilgili hafta içi yaptığı seyahat uyarısında Alman vatandaşlarını ‘keyfi gözaltılar’a karşı uyarmıştı.

Türkiye’den ‘seyahat uyarısı’ yanıtı gecikmemiş ve Almanya’da yaklaşan seçim öncesi Türk vatandaşlarından tedbirli olmalarını talep etmişti.

Almanya’nın verilerine göre şu anda Türkiye’deki cezaevlerinde toplam 55 Alman vatandaşı var.
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