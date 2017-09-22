Samanyolu Haber /Gündem / Nijerya'da Türkiye'den gemide yüklü miktarda silah yakalandı /22 Eylül 2017 22:03

Nijerya'da Türkiye'den gemide yüklü miktarda silah yakalandı

Nijerya Gümrük memurları, ülkeye gemiyle gelen bir konteynır içerisinde sokulmaya çalışılan yaklaşık 470 pompalı tüfek ele geçirdi.

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 Tin-Can Adası’nda görev alan yetkililer yaklaşık iki hafta önce de bir gemiyle 1000’in üzerinde silahın ülkeye sokulmaya çalışıldığını ortaya çıkarmışlardı. Her iki geminin de ortak özelliği Türkiye’den yola çıkmış olması. Açıklama yapan bir yetkili, dördüncü kez Türkiye’den gelen bir gemide silah yakalandığını belirtti.

Nijerya gazetesi Daily Post’un haberine göre, bu silahlarla birlikte ülkeye Ocak ayından bu yana 2,671 tüfek sokulmaya çalışıldı. Yetkililer, CMAU189817/8 numaralı konteynırı taşıyan geminin Great James Oil and Gas Ltd isimli bir şirkete ait olduğunu belirtti. Gümrük biriminin sözcüsü Joseph Attah, AFP’ye yaptığı açıklamada, Müfettiş Albay Hameed Alli’nin konuyu Türk yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Attah ayrıca yakalanan silahlarla ilgili Nijerya’da bir çete bulunduğunu ve bu isimlerin Türkiye’de de bağlantıları olduğunu aktardı. 2014’te Türkiye’den Nijerya’ya THY aracılığıyla silah gönderildiğini iddia eden bir ses kaydı ortaya çıkmış, THY iddiayı reddetmişti. Ses kaydında geçen ‘Bu malzemeler [silahlar] Müslüman mı öldürüyor, Hıristiyan mı bilmiyorum’ ifadesi tartışma doğurmuştu.
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