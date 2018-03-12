Türkiye , Almanya'ya nota verdi...

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.. Türk vatandaşlarına ve DİTİB camisine yapılan saldırı ilgili Bozdağ, "Alman Devleti'nin sessizliği düşündürücü. Almanya Büyükelçisi'ne bugün nota verildi." dedi.