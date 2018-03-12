Samanyolu Haber
Türkiye , Almanya'ya nota verdi...
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Türkiye , Almanya'ya nota verdi...
/
12 Mart 2018 21:56
Türkiye , Almanya'ya nota verdi...
Türkiye, vatandaşlarına ve DİTİB camisine yapılan saldırı ile ilgili Almanya'ya nota verdi
SHABER3.COM
Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.. Türk vatandaşlarına ve DİTİB camisine yapılan saldırı ilgili Bozdağ, "Alman Devleti'nin sessizliği düşündürücü. Almanya Büyükelçisi'ne bugün nota verildi." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Türkiye , Almanya'ya nota verdi...
Sonraki Haber >>
Devlet seyretti, Çiftlik bank'ta yüz milyonluk vurgunu yapıp yok oldu
Kısa sürede binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ın merkezine giden vatandaşlar,...
Dolar'ın ateşi yükseldi...
Dolar kuru, yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken, gün içerisinde yönünü yukarı çevirerek...
Yunan ligi askıya alındı, maçlar durdu
PAOK başkanı Ivan Savvidis'in, sahaya silahla girmesinin ardından Yunanistan'da tüm futbol maçları...
'İnsanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim'
''Adâletin zıddı zulümdür. Zulüm, adâletin temeline konan bir dinamittir. Toplum içinde adâlet...
'Şayet bir ülkenin ileri gelenleri refah ve lüks içinde şımarıkça yaşıyorsa...'
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftalık Bamteli sohbeti 'Mütrefin' başlığıyla yayınlandı
Kandilli Rasathanesi'nden şok deprem uyarısı: İstanbul'da sona yaklaşıyoruz
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, İstanbul'da olası bir depremin yerinin yüzde 99.9 oranında...
Eylem yapan taksiciler: Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz
Taksicilerin, UBER'in yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, erişim engellenmesine...
Tutuklamalar da tahliyeler de keyfi
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, “Bu karar şunu gözler...
'İstanbul depreminin yeri belli, gittikçe sona yaklaşıyoruz'
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, İstanbul'da olası bir depremin yerinin yüzde 99.9 oranında...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'İstanbul depreminin yeri belli, gittikçe sona yaklaşıyoruz'
Putin: 2014'te Pegasus uçağını düşürme talimatı verdim
Türkiye , Almanya'ya nota verdi...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
23:03:51