Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye , Almanya'ya nota verdi... /12 Mart 2018 21:56

Türkiye , Almanya'ya nota verdi...

Türkiye, vatandaşlarına ve DİTİB camisine yapılan saldırı ile ilgili Almanya'ya nota verdi

SHABER3.COM

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.. Türk vatandaşlarına ve DİTİB camisine yapılan saldırı ilgili Bozdağ,  "Alman Devleti'nin sessizliği düşündürücü. Almanya Büyükelçisi'ne bugün nota verildi." dedi.
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