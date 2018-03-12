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‘Cemaat’in Demokrasi ile İmtihanı.. Tek Sesli mi.. Hatıralar..
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‘Cemaat’in Demokrasi ile İmtihanı.. Tek Sesli mi.. Hatıralar..
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12 Mart 2018 22:01
‘Cemaat’in Demokrasi ile İmtihanı.. Tek Sesli mi.. Hatıralar..
Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınladı...
SHABER3.COM
Hizmet hareketi ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yıllardır hep demokrasi vurgusu yaptığını hatırlatan Ekrem Dumanlı yıllar içerisinde hatıralarını paylaştı...
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