Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'ye yönelik Afrin harekatından bir acı haber daha /12 Mart 2018 21:42

Suriye'ye yönelik Afrin harekatından bir acı haber daha

Suriye'ye yönelik Afrin harekatında bir asker hayatını kaybetti bir asker de yaralandı

SHABER3.COM

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cenderis Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında , bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.
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