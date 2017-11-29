Türkiye AİHM'ye savunmasını gönderdi

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tanıdığı sürenin dolmasına kısa bir süre kala Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in şikayetiyle ilgili savunmasını mahkemeye iletti. AİHM sözcüsü Türkiye'nin savunmasının kendilerine ulaştığını, ancak içerikle ilgili bilgi veremeyeceklerini belirtti. Sözcü öncelikle Yücel'in avukatının bilgilendirileceğini ifade etti.

AİHM, Türkiye'den Yücel'in tutukluluğunun neden uzun sürdüğünü gerekçelendirmesini istemişti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5'inci maddesi, tutukluluğun "makul bir süre" ile sınırlandırılmasını öngörüyor. Deniz Yücel'in avukatları da bu maddenin ihlal edildiğini savunuyor. AİHM ayrıca Yücel'in Türk hükümetine yönelik eleştirileri nedeniyle tutuklandığı suçlaması konusunda da Ankara'nın görüşünü sormuştu.

İki kez süre tanındı

Yücel'in şikayeti ile ilgili Türkiye mahkemeden iki kez ek süre istemişti. Son olarak AİHM'nin Türkiye'ye verdiği süre 24 Ekim'de dolmuş, AİHM Türkiye'ye 28 Kasım'a kadar ikinci kez süre tanımıştı.

Prosedüre göre mahkemenin Türkiye'nin savunmasını şikayetçilere ve davanın üçüncü taraflarına iletmesi gerekiyor. Yücel davasının üçüncü tarafları olarak Alman hükümeti, PEN Yazarlar Derneği ve 10 sivil toplum kuruluşunun adı geçiyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Özel Raportörü ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de Yücel davasına müdahil olmuştu.

Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış ve yaklaşık iki hafta sonra “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 9 aydır Silivri Cezaevi’nde tecrit altında tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame henüz hazırlanmış değil. Yücel’in avukatları da geçen nisan ayında Yücel’in hakim karşısına çıkarılmayışı ve ağır tecrit koşullarında tutulması gerekçesi ile AİHM’e başvurmuştu.