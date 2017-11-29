İlk ifade ortaya çıktı: Hakkımdaki suçlamaları hiçbir baskı altında olmadan kabul ettim

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlemlerin gerçekleştiği sistemde "gizlilik" kaydı bulunan 366 sıralı dosyadaki belgeler üzerindeki gizlilik kararı hakim Richard Berman tarafından kaldırıldı.
Sistemde yer alan belgeye göre Sarraf kendine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini ifade ettikten sonra imzalıyor. Belgede, Sarraf kendisine isnat edilen tüm suçlamaları kabul ettiğini belirterek bu kararı hiçbir zorlama ve baskı olmadan kendi isteğiyle yaptığını ifade ediyor.
Bu sabah başlayan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada verilen ara sonrasında duruşma yeniden başladı. Duruşmanın öğleden sonra yapılan oturumunda, savcılığın ABD Maliye Bakanlığı'na bağlı tanıkları ifadelerini verecek, çapraz sorgulamaları yapılacak.
Savcılar Rıza Sarraf'ın yarın kürsüye çıkacağını açıkladı. İfadesinin birkaç gün süreceği söyleniyor. Tanığın ifadesini yer yer şemalarla anlatması bekleniyor.
Sarraf'ı savcılıkla uzlaştığı ve tanık olacağı konusunda ilk resmi açıklama New York Güney Bölgesi Başsavcı Yardımcısı David Denton'dan gelmişti. Denton, Sarraf'ın Mehmet Hakan Atilla'nın davasında kilit bir tanık haline geleceğini söyledi. Savcı Yardımcısı Denton, 2011 yılından beri İran'a uygulanan ambargonun delinmesiyle ABD'nin güvenliğinin tehdit edildiğini öne sürdü. Savunmanın erteleme talebini reddeden hakim Berman, Sarraf'ın mahkemede tanık olarak dinleneceğini belirtti. Sarraf'ın hakkındaki suçlmaları kabul ettiği belirtildi.