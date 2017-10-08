Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, ABD’ye vize misillemesinde bulundu! /08 Ekim 2017 23:53

Türkiye, ABD’ye vize misillemesinde bulundu!

ABD vatandaşlarının vize başvuruları askıya alındı

SHABER3.COM

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından açıklanan vize kısıtlaması sonucunda, sınırda uygulanan e-vize uygulamasının da askıya alınacağı öğrenildi. 

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin açıklamasının ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasıyla benzer ifadeler içermesi dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk hükümetini, ABD hükümetinin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır.”

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