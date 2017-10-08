ABD vizesi verilmemesi nelere yol açacak?

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır" denilmişti.





Elçiliğin açıklamasında belirtilen "göçmen olmayan vize türleri"nin kapsamı ise şunlar:



