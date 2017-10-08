Samanyolu Haber /Gündem / ABD vizesi verilmemesi nelere yol açacak? /08 Ekim 2017 22:54

ABD vizesi verilmemesi nelere yol açacak?

ABD'nin artık vermeyeceğini açıkladığı vize türleri ABD'de işi olan Türk vatandaşlarını oldukça zorlayacak.

SHABER3.COM

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır" denilmişti. 

Elçiliğin açıklamasında belirtilen "göçmen olmayan vize türleri"nin kapsamı ise şunlar:

(A, G, NATO) Diplomatik ve Resmi Vizeler
(B) İş, Turizm, Tıbbi Tedavi
(C) ABD’den Transit Geçiş
(D) Mürettebat Vizesi
(E1/E2/E3) Tüccar / Yatırımcı Vizesi
(F/M) Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Eğitim Vizeleri
(J) Değişim Programı
(H, L, O, P, Q, R) Geçici İşçi /Çalışma veya Staj Vizesi
(I) Basın Mensubu ve Gazeteciler

Böylelikle, ABD'nin vize vermediği ülkeler olan  "Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen"in yanına Türkiye de eklenmiş oldu. 
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