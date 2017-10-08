AKP'den ilk tepki: Olum 'BASS' git!

Dışişleri ya da hükümetten resmi bir açıklama gelmezken ilk tepkiyi aktroller ve vekiller verdi.





AKP'li Tayyar: ABD en ağır darbeyi ajanlarına vurdu





AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter'dan paylaştığı mesajda "ABD vize başvurularını durdurma kararıyla en ağır darbeyi ajanlarına vurdu, Türkiye'de kaldılar!" ifadelerini kullandı.





AKP'li Dağ'dan ABD Büyükelçisi'ne: Olum 'BASS' git





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, karara ilişkin yaptığı yorumda ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'a göndermede bulundu. Hamza Dağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Olum 'BASS' git." ifadelerini kullandı.







