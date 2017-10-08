Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den ilk tepki: Olum 'BASS' git! /08 Ekim 2017 23:40

AKP'den ilk tepki: Olum 'BASS' git!

ABD'nin Türkiye'den başvuranlara vize vermeyeceğini açıklamasının ardından iktidar partisi AKP'den gayrı resmi cevaplar gelmeye başladı

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Dışişleri ya da hükümetten resmi bir açıklama gelmezken ilk tepkiyi aktroller ve vekiller verdi.

AKP'li Tayyar: ABD en ağır darbeyi ajanlarına vurdu

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter'dan paylaştığı mesajda "ABD vize başvurularını durdurma kararıyla en ağır darbeyi ajanlarına vurdu, Türkiye'de kaldılar!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Dağ'dan ABD Büyükelçisi'ne: Olum 'BASS' git

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, karara ilişkin yaptığı yorumda ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'a göndermede bulundu. Hamza Dağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Olum 'BASS' git." ifadelerini kullandı.


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