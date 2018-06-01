Samanyolu Haber /Gündem / Türkeş: AKP ve Erdoğan kaybederse seçim yenilenir /01 Haziran 2018 17:53

Türkeş: AKP ve Erdoğan kaybederse seçim yenilenir

MHP'den ayrılıp AKP'ye katıldığında Devlet Bahçeli’nin ağır eleştiriler yönelttiği Tuğrul Türkeş, 24 Haziran’da hem Meclis çoğunluğunun elde edilmesi hem de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini belirtirken aksi halde seçimlerin tekrarlanacağını öne sürdü.

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Habertürk TV’de Kübra Par’ın hazırlayıp sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk olan Türkeş, aslında bir süredir gündemde olan Erdoğan’ın kazanıp Meclis çoğunluğunun kaybedilebileceği kaygılarını dile getirdi.

Erdoğan da kendisine oy verip AKP’ye oy vermeyenleri münafık ilan ederek tartışmaya yol açmıştı.

“24 Haziran'daki seçimlerde hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye oy verilmesi gerek” diyen Türkeş, "Yoksa bu iş amacına ulaşmaz. O zaman da Türkiye bir iki seneye tekrar seçime gider" görüşünü savunuyor.

Türkeş’e göre seçim sonrası MHP ile AKP arasındaki ittifak devam etmeyecek. Bahçeli’nin bunu meydanlarda sıkça dile getirdiğini belirten Türkeş, 'kendisi Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık istemediğini daha önce kamuoyuna açıklamıştı' dedi

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