14 kez müebbet verilen erin silahına bile bakılmamış

Avukat Önder, yargılama sürecindeki aksaklıklara ve eksikliklere değinerek şunları söyledi:







“Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak 14 kişinin hangi silahlardan çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdiğini bilmiyoruz. Çünkü balistik incelemesi yapılmadı. Görüntüler dosyaya getirilmedi. ‘Fiziki imkansızlık’ denildi. ‘5 günlük er olduğu için üzerine zimmetli silah yok, hangi silahı kullandığı bile belli değil’ denildi. Dosyada, 31 er ceza aldı. 11 er beraat etti. Kimi müşteki ve tanık ifadeleri dışında hiçbir delil yok. Bu ifadelere binaen ateş etmediğini söyleyen askerlerden, aleyhine ifade verilmeyenler beraat etti. Bir müşteki, ateş edenler arasında 1.65 — 1.70 boylarında birisini tarif ediyor. 5 eri, tarif ettiği kişiye uygun diyerek teşhis ediyor. 5 er de müebbetle cezalandırıldı.”