Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'çayı koyun geliyorum' sahuru kurgu çıktı /01 Haziran 2018 18:03

Erdoğan'ın 'çayı koyun geliyorum' sahuru kurgu çıktı

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrenci yurduna yaptığı sahur ziyaretini tartışıyor. Ekşi sözlük'e yazan bir öğrenci, buluşmanın kurgu olduğunu ifşa etti

SHABER3.COM

Bir öğrencinin Twitter’dan Erdoğan’ın hesabını mention ederek yaptığı davet üzerine gerçekleşen sahur için mizansen yorumları yapılırken orada olduğunu söyleyen bir öğrenci olayın perde arkasını Ekşi Sözlük’te anlattı.

Davet eden öğrenci Erdoğan’a Twitter üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" diye yazdı. Gece yarısı yazılan 00.57’de atılan bu tweete Erdoğan’ın cevabı ise jet hızıyla oldu. Aradan 29 dakika geçtikten sonra (1.26) Erdoğan bu tweete “Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını verdi.
Saat 1.47’de de sahur buluşması gerçekleşti. Erdoğan yurttaki sahur sofrasından “Gençlerle sahurdayız” notuyla bir video paylaşımı da yaptı.

EKŞİ SÖZLÜK'E YAZILDI: AKŞAMDAN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Altındağ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda, kendisine Twitter'dan davette bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Güngör Atak karşıladı.

Erdoğan’ın “plansız” olduğu iddia edilen öğrenci yurdundaki sahurunun aslında “planlı bir program” olduğu iddiası ise Ekşi Sözlük’teki bir kullanıcının yorumu ile gündem oldu.  

“embressong” adlı Ekşi Sözlük yazarı olayı şöyle anlatıyor:

“İyi akşamlar, ben cumhurbaşkanının gittiği öğrenci yurdunda kalıyorum. Çaylak olduğumdan başlığa yazamadım. Öğrenci twitine cevap vererek gitti deniyor, öğrenci twiti 1’de atıyor. Fakat saat 10 gibi hazırlıklar yapılıyordu görevliler resmi kıyafetlerini giyip teftiş yapıyordu. İzmaritler toplatıldı, teras temizletildi, masalara çatal bıçak konuldu ama medyaya öğrenci twitine cevap vererek gitti olarak geçildi. Özetle gelmesi önceden bekleniyordu twitle alakası yok gelmesinin… Herkesin o ortamda olması komik olmuş ama kanıtlayabilirim orada olduğumu video fotoğraf çektim konuşmasını canlı dinledim.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın 'çayı koyun geliyorum' sahuru kurgu çıktı Sonraki Haber >>

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:26