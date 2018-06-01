Erdoğan'ın 'çayı koyun geliyorum' sahuru kurgu çıktı

Bir öğrencinin Twitter’dan Erdoğan’ın hesabını mention ederek yaptığı davet üzerine gerçekleşen sahur için mizansen yorumları yapılırken orada olduğunu söyleyen bir öğrenci olayın perde arkasını Ekşi Sözlük’te anlattı.
Davet eden öğrenci Erdoğan’a Twitter üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" diye yazdı. Gece yarısı yazılan 00.57’de atılan bu tweete Erdoğan’ın cevabı ise jet hızıyla oldu. Aradan 29 dakika geçtikten sonra (1.26) Erdoğan bu tweete “Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını verdi.
Saat 1.47’de de sahur buluşması gerçekleşti. Erdoğan yurttaki sahur sofrasından “Gençlerle sahurdayız” notuyla bir video paylaşımı da yaptı.
EKŞİ SÖZLÜK'E YAZILDI: AKŞAMDAN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI
Altındağ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda, kendisine Twitter'dan davette bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Güngör Atak karşıladı.
Erdoğan’ın “plansız” olduğu iddia edilen öğrenci yurdundaki sahurunun aslında “planlı bir program” olduğu iddiası ise Ekşi Sözlük’teki bir kullanıcının yorumu ile gündem oldu.
“embressong” adlı Ekşi Sözlük yazarı olayı şöyle anlatıyor:
“İyi akşamlar, ben cumhurbaşkanının gittiği öğrenci yurdunda kalıyorum. Çaylak olduğumdan başlığa yazamadım. Öğrenci twitine cevap vererek gitti deniyor, öğrenci twiti 1’de atıyor. Fakat saat 10 gibi hazırlıklar yapılıyordu görevliler resmi kıyafetlerini giyip teftiş yapıyordu. İzmaritler toplatıldı, teras temizletildi, masalara çatal bıçak konuldu ama medyaya öğrenci twitine cevap vererek gitti olarak geçildi. Özetle gelmesi önceden bekleniyordu twitle alakası yok gelmesinin… Herkesin o ortamda olması komik olmuş ama kanıtlayabilirim orada olduğumu video fotoğraf çektim konuşmasını canlı dinledim.”