Erdoğan'ın 'çayı koyun geliyorum' sahuru kurgu çıktı

Bir öğrencinin Twitter’dan Erdoğan’ın hesabını mention ederek yaptığı davet üzerine gerçekleşen sahur için mizansen yorumları yapılırken orada olduğunu söyleyen bir öğrenci olayın perde arkasını Ekşi Sözlük’te anlattı.







Davet eden öğrenci Erdoğan’a Twitter üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" diye yazdı. Gece yarısı yazılan 00.57’de atılan bu tweete Erdoğan’ın cevabı ise jet hızıyla oldu. Aradan 29 dakika geçtikten sonra (1.26) Erdoğan bu tweete “Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını verdi.

Saat 1.47’de de sahur buluşması gerçekleşti. Erdoğan yurttaki sahur sofrasından “Gençlerle sahurdayız” notuyla bir video paylaşımı da yaptı.





EKŞİ SÖZLÜK'E YAZILDI: AKŞAMDAN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI





Altındağ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda, kendisine Twitter'dan davette bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Güngör Atak karşıladı.

