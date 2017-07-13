Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom'la ilgili 4.75 milyar dolarlık iddia /13 Temmuz 2017 18:26

Türk Telekom'la ilgili 4.75 milyar dolarlık iddia

Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'a kredi veren bazı bankalar Oger'in Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmeler yürütüyor. Firmanın 4.75 milyar dolar banka borcu var.

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Türk Telekom’un hisseleri satılıyor mu?

Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk Telekom hisseleriyle yakından ilgilenen iki potansiyel yabancı alıcı var.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Türk Telekom’da satış sürecinin Eylül sonuna kadar sonuçlanma potansiyeli var.

Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın alan Oger Telecom, satın almayı kendine ait Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı bir şirket üzerinden yapmıştı. Oger kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklükteki Eylül 2016 ve Mart ayı geri ödemelerini kaçırdı.

Oger’e 2013 yılındaki 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren bankalar arasında, ilk çeyrek bilançolarında yer alan notlara göre 1.5 milyar dolar ile Akbank, 951 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 1.9 milyar lira karşılığı tutarla İş Bankası bulunuyor.

Türk Telekom için OTAŞ’a kredi veren bankalar ayrıca değerleme ve potansiyel alıcılar konusunda danışmanlık için uluslararası kurumlarla görüşüyor.

OTAŞ’ın Eylül sonuna kadar yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, OTAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri Türk Telekom’dan düşmüş sayılacak, yerlerine Hazine’nin atama yetkisi olacak.
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