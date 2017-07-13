Katar, El Kaide ve IŞİD'e verilen desteğin belgelerini yayınladı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de El Kaide ve IŞİD'i desteklediğini gösteren belgeler Katar tarafından yayımlandı.





Al Mayadeen tarafından yapılan habere göre konuyla ilgili belgeler Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman El-Thani tarafından verildi.





Belgeler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE veliahtı Muhammed bin Zayid'in Yemen'de kimi El Kaide ve IŞİD yöneticilerine desteğini gösteriyor.





Belgelerde Suudi istihbaratının kimi örgütleri doğrudan finanse ettiğine işaret ederken, belgelerde iki üst düzey El Kaide liderinin faaliyetlerine dair ayrıntılar da yer alıyor.