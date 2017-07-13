Samanyolu Haber /Dünya / Katar, El Kaide ve IŞİD'e verilen desteğin belgelerini yayınladı /13 Temmuz 2017 18:18

Katar, El Kaide ve IŞİD'e verilen desteğin belgelerini yayınladı

Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Kaide ve IŞİD'e desteğini gösteren belgeler yayımladı.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de El Kaide ve IŞİD'i desteklediğini gösteren belgeler Katar tarafından yayımlandı.

Al Mayadeen tarafından yapılan habere göre konuyla ilgili belgeler Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman El-Thani tarafından verildi.

Belgeler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE veliahtı Muhammed bin Zayid'in Yemen'de kimi El Kaide ve IŞİD yöneticilerine desteğini gösteriyor.

Belgelerde Suudi istihbaratının kimi örgütleri doğrudan finanse ettiğine işaret ederken, belgelerde iki üst düzey El Kaide liderinin faaliyetlerine dair ayrıntılar da yer alıyor.
<< Önceki Haber Katar, El Kaide ve IŞİD'e verilen desteğin belgelerini... Sonraki Haber >>

'Ananı da al git' diyaloğu

'Ananı da al git' diyaloğu

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:44:01