Mustafa Emre Çabuk’a Avrupa Parlamentosu'dan ziyaret

TR724.com'dan Ali Haydar Arslan'ın haberine göre AP Euronest Parlamento Komisyonu Başkanı Harms, Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiası ile Tiflis’te tutuklu bulunan Çabuk’un Türkiye’ye iade edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Euronest, 2009’da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova ve Ukrayna ile AP arasındaki ilişkileri geliştirmek için kuruldu.







Euronest adına Batum Uluslararası Konferansı’na katılacak olan Harms yaptığı yazılı açıklamada, Çabuk ve ailesinin Gürcistan’da yaptıkları iltica müracaatının reddedildiğini vurgulayarak, Çabuk’un eşi, avukatı ve çalıştığı okulu ziyaret edeceğini belirtti.





AKP iktidarı bir süredir yargının bağımsız olmadığı ülkelerde bulunan Hizmet mensuplarının ya kaçırılarak ya da tutuklanarak Türkiye’ye iadesini talep ediyor.





Eski Yeşiller Grubu Başkanı Harms’ın Gürcistan’da kaçırıldıktan sonra Azerbaycan’da hapiste ortaya çıkan Azeri gazeteci Afgan Muhtarlı’nın eşi ve avukatı ile de biraraya geleceği belirtildi.