Türk Telekom işte böyle battırmışlar! Filmler filmler…

Borçlarını ödeyemediği için bankalara devredilen Türk Telekom’un geçmişteki hesapsız harcamaları dikkat çekiyor. Bu harcamalar kapsamında Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli’nin kardeşinin yapım şirketinin filmine de ana sponsor olunmuş. Binlerce lira aktarılan “Dinle Neyden” isimli film vizyona girdiği 2008 yılında gişede çakıldı. Filme ayrıca Kültür Bakanlığı da yapım desteği verdi.





Sözcü’nün haberine göre, filmin yapımcısı olan Phs Film Prodüksiyon Anonim Şirketi’nin sahibi Abdullah Tivnikli’nin kardeşi Mustafa Sıddık Tivnikli. Türk Telekom’un ana sponsor olduğu filme Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek verdi. Bakanlıktan 350 bin TL alan yapım, o yıl bakanlığın en yüksek bütçe ayırdığı film oldu. Türk Telekom ana sponsor oldu. “Dinle Neyden” isimli film 2008’de vizyona girdi.









En yüksek yapım desteği alıp en az gişe yapan filmler arasına giren film gişede çakıldı. 28 bin kişi tarafından izlenen film 202 bin TL gişe hasılatı yaptı. 2005 yılında kasasında 2 milyar dolarla 6.5 milyar dolara özelleştirilen Türk Telekom’u alan Ojer Telecom (Otaş) bankalara olan borçlarını ödeyemediği için şirketin hisseleri bankalara devredildi. 2004 yılında 2.2 milyar lira net kârı olan, 2005 yılında ise kasasında 2 milyar dolarla 6.5 milyar dolara özelleştirilen Türk Telekom, borç batağına saplanınca kredi aldığı hisseleri Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’na verildi.





DOKUZ YIL SONRA KAPATTI





Mustafa Sıddık Tivnikli, Phs Film Prodüksiyon Anonim Şirketi’ni 2004 yılında kurdu. 100 bin TL sermayesi olan şirket Türk Telekom’un ana sponsor olduğu ‘Dinle Neyden’ isimli filmi çektikten sonra sinema filmi yapmadı. 2017 yılında ise kapatılan şirketin ortakları arasında Sebahattin Er ve Mehmet Şahin yer alıyordu. Mehmet Şahin, Abdullah ve Mustafa Sıddık Tivnikli’nin ortak olduğu Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi’nin de büyük ortaklarından biri.





GİŞEDE ÇAKILDI





Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 350 bin TL alan yapım 2008 yılının ekim ayında vizyona girdi. Film ilk hafta 6 bin 662 tarafından izlendi ve 58 bin 843 TL hasılat yaptı. Toplam on dört hafta vizyonda kalan ‘Dinle Neyde’ isimli yapım sinema salonlarında toplamda 28 bin 269 kişiye ulaştı. Filmin toplam hasılatı ise 202 bin 834 TL oldu. Vizyona girdiğinde 75 salonda gösterilen film bir hafta sonra 39 salona düştü. Yedinci haftanın sonunda ise sadece bir salonda gösterilen filmi o hafta sadece dokuz kişi izledi.