Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak? /06 Eylül 2018 18:21

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türkiye’nin en büyük özelleştirmesi olarak takdim edilen Türk Telekom hisseleri geçtiğimiz günlerde bazı bankalara geçmişti. Peki bu durumda kim karlı çıktı kim zarar etti

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Nasıl oldu da büyük ümitlerle özelleştirilen TT’nin hakim ortağı OTAŞ batarak Türk bankalarına 4.5 milyar dolar kredi taktı? Şirket şu an ne durumda?  Bankalar bu işten karlı mı, zararlı mı çıkar?

İşte bu sorulara ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube hesabında cevap veriyor.

Aslında Türk Telekom’un zarar etmediğini ancak Lübnanlı Hariri’ye satılışı ve çekilen kredi ile yanlış stratejiden kaynaklı bu duruma geldiğini söyleyen Yeşilada, daha önce Türkiye’de malı mülkü olmayan yabancı bir kuruma satışı garipsediğini ifade ediyor.

Lübnanlı Hariri’nin şirketi OTAŞ’a bir şey yapılamayacağını ancak bankaların 4,5 milyar dolar borçla açıkta kaldığını belirten Yeşilada, zararın da az olmadığının altını çiziyor.

Bu süreçte TT’ye ortak arandığını ama kimsenin yanaşmadığını kaydeden ekonomist, Türkiye’deki bütün dinleme ve e mail okumalarının bu şirketten takip edildiğini hatırlatarak Batı’daki hiçbir şirketin bunu kabul edemeyeceğini söylüyor.

Netice itibarıyla bu borcun TT'nin öngörülebilir karlarına bakılarak 10 yıl içinde 4,5 milyarın yarısını bile ödemeyeceğini ifade eden Yeşilada, bankaların bu işten ciddi zarar ettiği görüşünü dile getiriyor.
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Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

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