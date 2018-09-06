WhatsApp'ta grup yöneticisini dava etti









İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan’da yaşayan adı açıklanmayan bir doktor, grup yöneticisini bu tip mesajlara izin verdiği ve vaktini boşa harcadığı için davacı oldu.





Mekke’de yaşayan doktor, aynı kentte iddiasını mahkemeye taşıdı ve yasal yollar ile bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

Gazeteye konuşan uzmanlara göre, söz konusu şikayetin kullanıcının istediği yönde sonuçlanmasını saptayacak hiçbir yasal zemin bulunmuyor.

Suudi Arabistan’da kısa sürede günün konusu olan davacı doktor hakkında binlerce yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, vaktinin boşa harcandığı iddiası ile yasal süreç başlatan kullanıcıyı “evrakları toplamak için harcayacağın süredense birkaç saniyede gruptan çıkabilirdin” sözleri ile ti’ye aldı.