Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp'ta grup yöneticisini dava etti /06 Eylül 2018 19:00

WhatsApp'ta grup yöneticisini dava etti

Sohbet uygulaması WhatsApp Suudi Arabistan'da bir davaya konu oldu. Bir kullanıcı, parçası olduğu grupta gönderilen mesajlar ile vaktini boşa harcadığını iddia ederek grup yöneticisini dava etti.

SHABER3.COM



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan’da yaşayan adı açıklanmayan bir doktor, grup yöneticisini bu tip mesajlara izin verdiği ve vaktini boşa harcadığı için davacı oldu.

Mekke’de yaşayan doktor, aynı kentte iddiasını mahkemeye taşıdı ve yasal yollar ile bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.
Gazeteye konuşan uzmanlara göre, söz konusu şikayetin kullanıcının istediği yönde sonuçlanmasını saptayacak hiçbir yasal zemin bulunmuyor.
Suudi Arabistan’da kısa sürede günün konusu olan davacı doktor hakkında binlerce yorum yapıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, vaktinin boşa harcandığı iddiası ile yasal süreç başlatan kullanıcıyı “evrakları toplamak için harcayacağın süredense birkaç saniyede gruptan çıkabilirdin” sözleri ile ti’ye aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'ta grup yöneticisini dava etti Sonraki Haber >>

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:21