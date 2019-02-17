Samanyolu Haber /Medya / Türk sinemasında Netflix kavgası: Resmen hançerlendik /17 Şubat 2019 14:46

Türk sinemasında Netflix kavgası: Resmen hançerlendik

Oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin vizyondaki ikinci haftasının sonunda uluslararası dijital platform Netflix'te yayınlanması tartışmayı alevlendirdi.

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1 Şubat'ta vizyona giren 'Organize İşler Sazan Sarmalı' adlı sinema filmi, vizyonda ikinci haftayı geçerken Netflix'te yayınlandı. Söz konusu durum, filmi sinemada izleyen birçok kişinin tepkisini çekti.

Erdoğan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin neden vizyondayken Netflix'te yayınlandığı konusunda BKM, filmin yüzde 20 ortağı olan CJ CGV Co'nun sahibi olduğu Mars Entertainment Group ve Netflix yetkilileri aralarında yapılan gizlilik sözleşmesinden dolayı bir açıklama yapmadı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Erdoğan yaşanan krizde filmini anlaşmaya varılamazsa istediği yerde yayınlatabileceğini söylemişti. Erdoğan, "Netflix ile de görüşüyoruz. Hem orada hem sinemada olabilir. Seçenekler çok fazla. Yeni yasa çıkarsa krizi çözer" demişti.

Kriz sırasında yaptığı görüşmeler sonrasında Netflix'le anlaşmaya varan Erdoğan'ın filmi, sinema yasasının çıkması ve krizin çözülmesiyle birlikte vizyona girdi. Anlaşma gereği vizyon tarihinin ikinci haftasının sonunda da film Netflix'te yayınlandı.

GÜVEN: BKM'NİN KENDİ TİCARİ KARARI

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven, basın açıklamasıyla konuya tepkisini gösterdi:

"Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği olarak bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz. Bu birliğimizle alınan ortak karar değildir, BKM adlı üyemizin kendi ticari kararıdır. Birliğimiz bu kararı yanlış bulmakta ve milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir."

'RESMEN HANÇERLENDİK'

Milliyet yazarı Ali Eyüpoğlu'nun aktardığına göre de, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin Başkanı Cenk Sezgin, BKM’nin bu hamlesine ilişkin olarak, “Biz sinemacılar, yapımcılarımızın yanında olduğunu haykırırken, meğer onlar Netflix’le iş birliği yapıyorlarmış. Resmen hançerlendik" dedi

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