Ankara'da kaçırılan Ugan'ın eşi: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Boldmedya.com'un haberine göre Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen yasadışı operasyonla Özgür Kaya (41) ve Yasin Ugan (43) otomatik tüfekli 40 sivil polisle Ankara’da yaşadıkları ev basılıp, başlarına siyah poşet geçirilerek kaçırılmıştı.





13 Şubat Çarşamba günü Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yaşanan kaçırma operasyonu tüm mahallelinin gözü önünde gerçekleşti. Kafalarına siyah poşet geçirilerek kaçırılan Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın nerede olduğu ve ne durumda olduğu hakkında henüz bilgi alınamıyor.





Yasin Ugan’ın hayatından endişe duyan eşi Selda Ugan, yayınladığı bir video ile tüm yetkililerden eşinin bulunması konusunda yardım istedi.





“ÇOK ENDİŞELİYİZ”







Selda Ugan sesini şu ifadelerle duyurdu; “Eşim Yasin Ugan 13 Şubat Çarşamba günü Ankara Altındağ’daki bir adresten kalabalık kendisini sivil polis olarak tanıtan silahlı bir ekip tarafından başına poşet geçirilerek, götürülmüş. Bütün mahallenin gözü önünde meydana gelmiş bu olay. O günden buyana Ankara Emniyeti’ne gidip sormamıza rağmen her hangi bir bilgi alamadık. Ne durumda olduğu nerede olduğunu hakkında şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Çocuklarımla ben çok endişeliyiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen nerede ve ne durum da olduğu konusunda bize bilgi verin yardımcı olun.” dedi.





KAÇIRILMA OLAYI İLE İLGİLİ BM HAREKETE GEÇTİ





MİT tarafından kaçırıldığı düşünülen Özgür Kaya ve Yasin Ugan hakkında yapılan müracaat üzerine Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti.





Hukuksuz bir şekilde kaçırılıp işkence yapıldığı iddiası ile yapılan müracaatı değerlendiren BM inceleme başlattı.





Dosyayı gündemine alan BM’nin Türkiye’den resmen bilgi isteyeceği öğrenildi.





Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmaların “adam kaçırma” ve “işkence” gibi suçları yasakladığını bildiren otoriteler, işkence suçunun zaman aşımına tabi olmadığını ve bu fiili işleyenlerin uzun vadede de olsa mutlaka cezalandırıldığını ifade etti.





“ZORLA KAYIP EDİLME” BM NEZDİNDE SUÇ





Birleşmiş Milletler’in Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildirisi bütün üye ülkeleri bağlıyor. Zorla kayıp edilmelere karşı BM’nin çeşitli soruşturma ve yargılama yetkileri bulunuyor.