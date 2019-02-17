Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: İlaç, gübre ve tohumda tanzim satışı yapacağız /17 Şubat 2019 14:10

Çavuşoğlu: İlaç, gübre ve tohumda tanzim satışı yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilaç, gübre ve tohumun da tanzim satışının başlayacağını duyurdu. Çavuşoğlu, "Çiftçi kazanacak ve aynı zamanda tüketici de kazıklanmayacak" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konusunun dışına çıktı: “Çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız”

Üreticide 3 liraya, İstanbul’da 9 liraya satılan malın yüksek enflasyona sebep olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Birileri para kazanacak diye yüksek enflasyona, o da yüksek faize sebep oluyor. Dolayısıyla bizim şu an yapmaya çalıştığımız, enflasyonu, o rantçıları ortadan kaldırmak. Çiftçi kazanacak ve aynı zamanda tüketici de kazıklanmayacak” dedi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: 

“Şimdi yine aynı fırsatçılar, rantçılar döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, tohum ve ilaçta fiyatları yükseltti. İlaçta ve gübrede KDV’yi sıfırladık. Bu rantçılar dolar düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Çünkü tarım Türkiye’nin geleceğidir. İstanbul, Ankara, Malatya, Konya’da kış aylarında tüketici olmazsa biz olmayız. Ama çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız, olay bu. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin değil çiftçinin kooperatifidir. Bizler sizlerin savunucusuyuz ve sonuna kadar çiftçilerimizin hakkını savunacağız. Devlet olarak çiftçilerimizi desteklemeye, korumaya, kollamaya devam edeceğiz ve özellikle de elleri nasırlı çiftçilerimizin yanında olacağız.”

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