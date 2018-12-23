Türk Halkı borsuz yaşayamaz hale geldi

Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle bireysel kredi borcu olan kişi sayısı artmaya devam ediyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’ne göre 2018 Ekim sonu itibarıyla Türkiye’de 30 milyon 872 bin kişinin, kredi kartı dahil 555.3 milyar lira bireysel kredi borcu var. Borçlu sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 393 bin kişi, Eylül 2018’e göre 32 bin kişi arttı. Borç miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 artarken, geçen eylül ayına göre yüzde 1.6 düştü. İşte diğer detaylar:





İhtiyaç kredisi aldık

4 Bireysel krediler kapsamında, 2017 Ekim ayında 2 milyon 490 bin olan konut kredisi borçlusu bu yılın aynı ayında 2 milyon 497 bin kişiye çıkarken, taşıt kredisi borçlusu 762 binden 643 bine düştü. İhtiyaç ve diğer tür kredi borcu olan kişi sayısı da 23 milyon 82 bin kişiden 24 milyon 423 bine çıktı.

4 Ekim ayı itibarıyla kişi başına ortalama bireysel kredi borcu 17 bin 988 lira oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 17 bin 596 lira, Ağustos 2018’de 18 bin 502 liraydı.

4 2017 Ekim ayında kişi başına ortalama 78 bin 686 lira olan konut kredisi borcu, bu yılın aynı ayında 80 bin 518 liraya çıktı. Bu rakam geçen temmuzda 82 bin 201 liraya kadar çıkmıştı.





Kredi kartına dikkat

4 2017 yılı Ekim ayında kişi başına ortalama 43 bin 27 lira olan taşıt kredisi borcu, bu yılın aynı ayında 51 bin 314 liraya çıktı. Bu rakam geçen ağustosta 53 bin 789 liraya kadar yükselmişti.

4 Geçen yılın ekim ayında ortalama 8 bin 692 lira olan ihtiyaç kredisi borcu bu yılın aynı ayında 8 bin 943 liraya çıktı. Geçen ağutostaki rakam ise 9 bin 204 liraydı.





4 Ayrıca geçen yılın ekim ayına göre bu yılın ekim ayında kişi başına ortalama kredi kartı borç miktarı 3 bin 721 liradan 4 bin 21 liraya yükseldi. Bu rakam geçen eylülde 4 bin 58 liraya kadar çıkmıştı.