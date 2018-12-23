İstanbul’da turizmi bitirdiler... Tek bir gemi bile gelmediler

İstanbul’da bu yıl kruvaziyer gemi turizmi tamamen durdu. Galataport projesinden dolayı Karaköy’deki liman kullanılamayınca şehre tek bir gemi bile yanaşamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yenikapı’daki dolgu alanının yanına kruvaziyer limanı inşa edileceğini, bunun ihalesinin de 2019’da yapılacağını açıklasa da gelecek gemilerin planlamasının 2 sene önce başladığını belirten turizmciler, sektörün en az 2021’e kadar toparlanamayacağı görüşünde.





Dip yaptı

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün (DTGM) verilerine göre 2015’te İstanbul’a gelen 305 kruvaziyer gemisi, şehre 100 bin 734 turist getirmişti. 2016’da İstanbul’a gelen kruvaziyer gemi sayısı yüzde 84.9 gerileyerek 46’ya, bu gemilerle gelen yolcu sayısı da yüzde 90.7 azalarak 9 bin 353’e düştü. 2017’de ise yıl boyu yalnızca 4 gemi İstanbul’a geldi. Bu 4 geminin getirdiği yolcu sayısı da 331 oldu. Yalnızca 2015’ten 2017’ye gelen gemi sayısında yüzde 98.7, gelen yolcu sayısında da yüzde 99.9’luk düşüş yaşanmışken, 2018 Ocak-Kasım’a kadar ise tek bir gemi gelmediği için kruvaziyer gemi turizmi kentte dip yaptı.





Artık Ortadoğulu

2015’ten sonra İstanbul’da yaşanan terör olaylarının üstüne, yapımına 2015 Şubat’ta başlanan Galataport projesi de eklenince kruvaziyer turizminin olumsuz etkilendiğini söyleyen Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Bu durum gelecek yılları da etkiledi. Koşullar böyleyken İstanbul’a alternatif bir liman sunulamaması bu sorunlara yol açtı” dedi.





İstanbul’un birkaç sene öncesine kadar kozmopolit bir şehir olarak anıldığını, Avrupalı turistlerin çoğunlukla bu gemilerle şehre geldiğini dile getiren İşler, “Terör olaylarıyla birlikte dünyada bu şehrin savaş yeri olduğu algısı oluştu. Kentin potansiyeline ve marka değerine yapılan bir haksızlıktı. Ancak bu durumu değiştiremedik. Alternatif sunulamaması gibi hatalar yapıldı. Bu yüzden de 2016-2017 arasında şekil değiştirdi İstanbul. Tabelalarının Arapça olduğu ve Ortadoğulu turiste hitap eden bir yere dönüştü. Avrupalının gözünde cazibesini yitirdi. Yabancılaştılar bu şehre” diye konuştu. Turizmde yaşanan krizin yerel yönetimlerde yapılan hatalarla hızlandığını ifade eden İşler, “İzmir Ticaret Odası ‘ayak bastı parası’ denen, karaya çıkarken ödenen vergiyi ödememeye başladı o kriz sırasında. Maliyetleri yükselen gemiler de İzmir’e gelmemeye başladı. Şu an Kuşadası limanı Efes’ten dolayı iyi durumda. Ancak gelen bu turistleri 2 gece konaklatmamız lazımken bu turistler İstanbul ve İzmir’e halen gelmiyor” dedi.





Sorun Türkiye genelinde





Türkiye’de en çok uğranan limanlardan İstanbul ve İzmir kan kaybederken, 2018’de gelen turist sayısının artmasıyla yalnızca Kuşadası’nda hareketlilik yaşandı. Bu sorunların çözümü için Denizcilik Bakanlığı’nın kurulması gerektiğine dikkat çeken Denizcilik Federasyonu Ankara temsilci Ergün Mengi, “Sorun yalnızca İstanbul’da değil, ülke genelinde sıkıntılar yaşanıyor. Kruvaziyer gemi turizmi maalesef bitirildi” dedi.