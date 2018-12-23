Samanyolu Haber /Gündem / Çocukların bulduğu fünye patladı: 5 yaralı /23 Aralık 2018 02:14

Çocukların bulduğu fünye patladı: 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde beş çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları fünyenin patlaması sonucu yaralandı.

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Mersin'in Koyuncu mahallesinde kayalık arazide oynayan 7-15 yaşlarındaki beş çocuk, bir hurdacının yakınlarındaki çöp yığınında buldukları dinamit patlatmakta kullanılan fünyeyle oynamaya başladı. Çocuklardan birinin fünyenin fitilini çakmakla yakması sonucu patlama meydana geldi.

Olayda, kardeş olan Y.İ.D, C.S.D. ve H.E.D. ile arkadaşları S.T. ve M.R. yaralandı.

Yaralılar, sesi duyarak olay yerine gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından plastik ve estetik cerrahi servisleri bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralanan üç kardeşin babaannesi Emine D., patlamanın evlerinin yakınında meydana geldiğini söyledi. Evdeyken bir ses duyduğunu belirten Emine D, "Dışarıya çıktığımda bir baktım çocuklar yerde yaralıydı. Patlamanın etkisiyle çevreye sıçrayan çakıl taşları da çocuklara gelmiş" ifadelerini kullandı.
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