Samanyolu Haber /Gündem / 'Türk Büyükelçisi sözlerini ölçülü kullansın!' /13 Mayıs 2017 12:41

'Türk Büyükelçisi sözlerini ölçülü kullansın!'

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekaterina Zaharieva, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe’ye sitem ederek sözlerini dengeli kullanmasını tavsiye etti.

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Nova TV’ye konuşan Zaharieva, "Türk Büyükelçisi konuşmasına dikkat etmesi lazım, çünkü o Bulgaristan’da Türk devletin temsilcisidir. Kendisi daha sert sözler veya ölçüsüz konuşmalar yaptığında, maalesef iki ülke ilişkilerine bunun pek faydası olmuyor" dedi.

Bulgaristan ve Türkiye’nin iki dost ülke olduğunu vurgulayan bakan, aslında ülkedeki tüm diplomatlara aynı çağrıyı yaptığını aktardı.

Hangi sözlerini kast ettiğini konusunda bir bilgi vermeyen Zaharieva’nın Gökçe’yi seçim öncesi propagandasından ‘topa’ tuttuğu tahmin ediliyor.
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