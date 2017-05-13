'Türk Büyükelçisi sözlerini ölçülü kullansın!'

Nova TV’ye konuşan Zaharieva, "Türk Büyükelçisi konuşmasına dikkat etmesi lazım, çünkü o Bulgaristan’da Türk devletin temsilcisidir. Kendisi daha sert sözler veya ölçüsüz konuşmalar yaptığında, maalesef iki ülke ilişkilerine bunun pek faydası olmuyor" dedi.





Bulgaristan ve Türkiye’nin iki dost ülke olduğunu vurgulayan bakan, aslında ülkedeki tüm diplomatlara aynı çağrıyı yaptığını aktardı.





Hangi sözlerini kast ettiğini konusunda bir bilgi vermeyen Zaharieva’nın Gökçe’yi seçim öncesi propagandasından ‘topa’ tuttuğu tahmin ediliyor.