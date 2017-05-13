ABD ziyareti öncesinde Washington'da para saçmaya başladı...

Türkiye Büyükelçiliği, dünyaca ünlü PR şirketi Burson-Marsteller ile anlaştı. Bu ay başlayan ortaklık 2017 boyunca devam edecek. Dünyanın en büyük reklam ajanslarından WPP’ye bağlı olan Burson-Marsteller bu anlaşmayla birlikte 1.1 milyon dolar (3.9 milyon TL) kazanacak.







Burson-Marsteller, Türkiye Büyükelçiliği’nin ABD’deki iletişimini üstlenirken, ABD-Türkiye arasındaki ilişkiyi kanaat önderleri ve siyasete yön verenlerle düzenlenecek toplantı ve etkinliklerle geliştirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra düzenli olarak yerel medyayla buluşmalar ve basın toplantıları gerçekleştirecek. Bu hamlelerin yanı sıra ajans Türkiye’nin ABD’deki temsilciliklerinin Twitter ve Facebook hesaplarını üstlenecek.





Halkla ilişkiler ajansı, Türkiye’nin Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami ve New York’taki temsilciliklerinin toplum liderleriyle ve basın mensuplarıyla ilişkilerini geliştirmesi planlanıyor. İngiliz pazarlama dergisi PR Week’e konuşan bir Burson-Marsteller temsilcisi anlaşmayı doğrularken konuyla ilgili derinlemesine bir açıklama yapmadı.





Türkiye hükümeti 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında APCO Worldwide ile kısa dönemli bir anlaşma imzalamıştı.