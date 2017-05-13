Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'da 6 Türk'ün vatandaşlığı iptal... /13 Mayıs 2017 13:05

Avusturya'da 6 Türk'ün vatandaşlığı iptal...

Avusturya'da çifte vatandaşlığını gizleyen bir ailenin 6 üyesinin birden Avusturya vatandaşlıkları iptal edildi.

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Avusturya'da gizli çifte vatandaş olan Türklerin Avusturya vatandaşlıklarının iptal edilmesine başlandı. Referandum sürecinde karşılıklı açıklamalarla iyice gerilen atmosfer sonucunda, Avusturyalı siyasetçiler çifte vatandaşlığını saklayan Türkleri hedef tahtasına koymuşlardı.

Avusturya'nın Tirol şehrinde yapılan araştırmalarda 6 kişilk bir Türk ailenin hem Türk hem de Avusturya vatandaşı olduğu ancak Türk vatandaşı olduklarını Avusturya makamlarından gizledikleri tespit edildi.

2001 yılında Türk vatandaşlıklarını vererek Avusturya vatandaşı olan ve 2003 yılında yeniden Türk vatandaşlığına başvuran ailenin Avusturya vatandaşlığı iptal edildi. (arti49.com)
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