Samanyolu Haber /Gündem / Türk basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti /06 Eylül 2018 18:11

Türk basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem trafik kazasında hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.


Badem'in vefat haberini oğlu Burçin Badem sosyal medya hesabından "Maalesef Babam İsmet Badem'i Kaybettik! Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." sözleriyle duyurdu.

İsmet Badem kimdir?
1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazanan ilk Karadeniz takımı olan Samsunspor'da yıldızı parlayan İsmet Badem, Fenerbahçe (1976-77) ve Beşiktaş formaları da giydi.

Aktif basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika'da, Mozambik'te yaşadı. Türk basketbolunun Avrupa sahalarında başarılar kazanmaya başladığı 1993 yılından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu'nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazandı.

Spor yazarlığı yapmış olan İsmet Badem, 2001 yılında Ben İsmet Badem isminde bir kitap çıkarmıştır. 


 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:36