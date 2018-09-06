İstanbul'da denize helikopter düştü





İstanbul'daki Bostancı sahili açıklarında denize helikopter düştü. Kazada 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.







İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.









Valiliğin açıklamasında, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır" denildi.





Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi.





İstanbul Valisi Vasip Şahin de "(Helikopter kazasının nedeni) Kaza kırım ekibi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra öğrenebileceğiz" dedi.





Pilot İsmet Özgür, helikopteri denize indirmeye çalıştığını ancak çakıldıklarını ifade etti.