Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da denize helikopter düştü /06 Eylül 2018 18:09

İstanbul'da denize helikopter düştü

Kazada 2 kişi yaralı olarak kurtarılırken birinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi

SHABER3.COM


İstanbul'daki Bostancı sahili açıklarında denize helikopter düştü. Kazada 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Valiliğin açıklamasında, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır"  denildi.

Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de "(Helikopter kazasının nedeni) Kaza kırım ekibi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra öğrenebileceğiz" dedi.

Pilot İsmet Özgür, helikopteri denize indirmeye çalıştığını ancak çakıldıklarını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da denize helikopter düştü Sonraki Haber >>

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:26