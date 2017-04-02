Turizmcilerin 'Booking.com' isyanı

"Bu kendi ayağına kurşun sıkmak, bu harakiri, birçok otel batacak..."





Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, mahkeme kararı ile 'booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması üzerine Delfi Otel'de basın toplantısı düzenlendi.







'2 YILDIR TURİZM BİTME NOKTASINA GELDİ'





BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yönetimine ağır eleştirilerde bulundu. Karcılıoğlu, "Dünya turizm tarihinde bu kadar kendi ayağına sıkan bir ülke olamaz. Son 2 yıldır Türkiye'de turizm bitme noktasına geldi. Turizmciler ayakta ve hayatta kalma mücadelesi verirlerken çok büyük bir darbe ile karşı karşıyayız. Ben booking.com kapatılması hadisesini Türkiye devleti açısından hem de bu konuya önayak olan TÜRSAB'ın açısından bir harakiri olarak nitelendiriyorum, çok yanlış bir harekettir. Bu girişim geri alınmazsa otelciler çok ciddi sorun yaşayacaklar. Çok ciddi batışlar olur, özellikle küçük, odası az oteller bu konuda çok daha fazla etkilenir. Büyük oteller de etkilenecek" dedi.





'VERGİ GEREKÇESİ UCUBE BİR NOKTA'





Karcılıoğlı, booking.com faaliyetlerinin durdurulmasının vergi ödemediği gerekçesine bağlanmasına ise "Bu ayrı bir ucube noktadır. TÜRSAB ne zamandan beri bu ülkenin Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı varken, vergi toplama ve vergi kaçaklarını önleme gibi bir faaliyet ve araştırma içine giriyor. Bunu en önemli noktasıymış gibi gösteriyorlar. Oysaki biz gerçek nedenleri biliyoruz. 3-5 acentaya gelir sağlamak, ön plana çıkarmak adına booking.com'u ortadan kaldırmak adına yapılmış bir hadise olduğunu biliyoruz. Ayrıca bir kapris olduğunu biliyoruz. 2015 yılında mahkemeye verilmiş ve oradaki ana unsur 'booking.com'un TÜRSAB üyesi olmaması ile ilgiliydi. Yani bir 50 bin lira paranın TÜRSAB kasasına girmemesi ile ilgiliydi" dedi.





'ALAN RAZI, SATAN RAZI'





Türkiye'deki otelcilerin de internet üzerinden rezervasyon kabul ettiğini öne süren Serdar Karcılıoğlu, "Hemen hemen Türkiye'deki 15 bin otelin yayınladığı bir mecrada, kimsenin bir zorlaması yok. Birçok vatandaş da otel rezervasyonlarını bu siteler üzerinden yaptırıyor. Alan da razı, satan da razı. Oda sayıları düşük kapasiteli olan küçük oteller ne yazık ki bu TÜRSAB'ın üyeleri olan acentalar tarafından değerlendirilmeye dahi alınmıyor. Bu otellerin de müşteri terminali booking.com ve benzer siteler. Bu tarzda çalışan diğer internet acentaları da sıraya alınmış, onların da kapatılması söz konusu. Artık iyice boğazı sıkma gibi bir nokta ile karşı karşıyayız" dedi.





'BODRUM'U ARAYAN, YUNANİSTAN ADALARINI GÖRÜYOR'





Acentalarla otelcilerin et ve tırnak gibi olduklarını belirten Karcılıoğlu, otel olmazsa acentaların da iş yapamayacağını ifade etti. Karcılıoğlu, "Sistemin Türkiye bağlantısının durdurulması ile, site üzerinde Bodrum'u arayan bir kişi Bodrum yerine Yunanistan'ın adalarını görüyor. Bodrum'a gelmek isteyen tatilci, belki tatilini erteliyor ya da istemediği bir yeri seçmek zorunda kalacak. 30 yıldır el yordamıyla dahi olsa birikimlerimiz var. Bu sürede yapılmış tesisler ve yetişmiş turizm elemanları var. Geldiğimiz noktada bu birikimlerimizi kaybetmek üzereyiz." dedi.