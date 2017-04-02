Samanyolu Haber /Gündem / AİHM müdahil olur /02 Nisan 2017 09:48

AİHM müdahil olur

Jagland, "Avrupa Konseyi'ne üye hiçbir devlet idamı uygulayamaz ve getirmesi halinde üyelik durumu gündeme gelir, mahkeme ölüm cezasını uygulamaya kalkarsa AİHM cezayı iptal eder. Buna rağmen idam uygulanırsa üyelik biter. Bu çok net" açıklamalarında bulundu.

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Jagland: AİHM, Türkiye’deki yargılamalara müdahil olabilir

Avrupa Konseyi'nde haftaiçi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gerçekleştirildi. Strasbourg'da toplanan kongre, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jangland'ın konuşmasıyla başladı. Jangland yaptığı konuşmada 15 Temmuz'dan sonra yaşanan hak ihlallerine vurgu yaptı.

İdam yorumu

Tutuklanan 160 gazeteci ve halk tarafından seçilmiş siyasilerin uzun tutukluluk durumlarına ve haklarında hâlâ iddianame hazırlanmamış olmamasına da değinen Jangland, "AİHM yargılamanın uzun sürdüğünü görürse iddianame yoksa dahi davaya müdahil olabilir" dedi. Jangland ayrıca Türkiye'de yeni kurulan KHK komisyonunun yaşanan mağduriyetleri incelemesi gerektiğini söyledi.

AKP hükümetinin ve Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrası idam cezasını gündeme getirmesiyle ilgili olarak konuya değinen Jagland, "Avrupa Konseyi'ne üye hiçbir devlet idamı uygulayamaz ve getirmesi halinde üyelik durumu gündeme gelir, mahkeme ölüm cezasını uygulamaya kalkarsa AİHM cezayı iptal eder. Buna rağmen idam uygulanırsa üyelik biter. Bu çok net" açıklamalarında bulundu.
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