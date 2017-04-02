Samanyolu Haber /Dünya / Flynn skandalı büyüyerek devam ediyor /02 Nisan 2017 10:12

Flynn skandalı büyüyerek devam ediyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'dan aldığı ödemeleri de bildirmediği duyuruldu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Rusya yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri açıklamaması sebebiyle istifaya zorlanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada eski ABD'li general Flynn'in, Rusya'dan aldığı ödemeleri de bildirmediği duyuruldu.

Flynn'in "bir Rusya televizyon ağı" ve "Rusya ile bağlantılı ikinci bir firma"dan ödeme aldığı açıklandı.

Söz konusu şirketlerin RT TV ve Volga-Dnepr Hava Yolları olduğu belirtildi.

Flynn'e yapılan ödemenin miktarı açıklanmadı.

Michael Flynn'in, Türkiye adına lobi yapması için de para aldığı ortaya çıkmıştı. Flynn, ABD medyasında Fethullah Gülen Hocaefendinin Türkiye'ye gönderilmesini istediği bir yazı kaleme almıştı.
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