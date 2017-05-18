Samanyolu Haber /Gündem / Turist otobüsü devrildi, yaralılar var /18 Mayıs 2017 10:52

Turist otobüsü devrildi, yaralılar var

Denizli'de Turist otobüsü devrildi, 17 kişi yaralandı

Turist otobüsü devrildi, yaralılar var

Denizli Karayolu'nda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
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