Samanyolu Haber
Turist otobüsü devrildi, yaralılar var
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Turist otobüsü devrildi, yaralılar var
/
18 Mayıs 2017 10:52
Turist otobüsü devrildi, yaralılar var
Denizli'de Turist otobüsü devrildi, 17 kişi yaralandı
Denizli Karayolu'nda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
<< Önceki Haber
Turist otobüsü devrildi, yaralılar var
Sonraki Haber >>
Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı
Yumruklar, tekmeler havada uçuşurken, ABD polisi gerilimi yatıştırmakta zorlandı. Güvenlik güçleri...
Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi
Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi
AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz
AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz
Erdoğan alt edildi, Putin'i suçlayabilir
The Guardian'dan Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu: Erdoğan eli boş döndü. Sebebi büyük ölçüde,...
'Sizin paranızı biz veriyoruz'
AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, kendisiyle söyleşi yapmayan İHA muhabirlerine 'paranızı...
"Trump, Rusya'ya gizli bilgiler verdi"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey...
15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarında kafalar daha da karışıyor...
15 Temmuz darbe girişimini MİT’e giderek haber veren binbaşı O.K, dokunulamaz oldu. Soruşturmayı...
OHAL Komisyonu nihayet kuruldu ama peki şimdi ne olacak....
Darbe girişiminin ardından kurulduğu açıklanan ancak kurulduğundan beri dört aydır hiçbir işlevi...
'Alacaklı gittik borçlu döndük'
Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine büyük...
Cemaatler nereye koşuyor?
AKP iktidarları cemaatleri ve tarikatları zaman içerisinde dönüştürmeye başladı. Son zamanlarda...
Türklere racon kesti, çeviride Trump'tan özür diledi
Erdoğan Türkçe metinde ABD'ye racon kesti, İngilizce çevirisinde ABD'den özür diliyor şeklinde...
Oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Bir süredir tedavi gören ünlü tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Tweet
AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz
Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı
Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi
IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri
IFLC Avustralya bugün MC TV'de!
IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!
Aldanmamanın biricik yolu...
Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar
Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Benzin ve motorine zam
İnşaat sektörünü bekleyen büyük tehlike
Oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
11:23:30