Trump'ın danışmanları en az 18 Rus yetkiliyle görüştü

Reuters haberini, Trump ile Rusya arasındaki bağdan haberi olduğunu ifade ettiği ABD'li eski ve yeni yetkililere dayandırıyor.







Haberde, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekip ve Trump'ın yardımcılarının 2016 yılı Nisan ve Kasım aylarında Rus yetkililerle telefonda ve e-posta aracılığıyla iletişime geçtikleri, görüşmelerde ekonomik ilişkileri, Çin ile ilişkileri ve IŞİD'le mücadelede işbirliğini konuştukları belirtildi.





FBI, Trump'ın ABD seçimleri öncesi Rus yetkililerle arasındaki bağı soruşturuyor.