Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan- Trump görüşmesinde tüm sorunlar çözümsüz kaldı /18 Mayıs 2017 10:45

Erdoğan- Trump görüşmesinde tüm sorunlar çözümsüz kaldı

Alman gazetelerindeki yorumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme ve Türkiye ile Almanya arasında yaşanan İncirlik krizi ön plana çıkıyor.

Erdoğan- Trump görüşmesinde tüm sorunlar çözümsüz kaldı

Tageszeitung'da Jürgen Gottschlich imzalı yorum Trump-Erdoğan buluşmasına ilişkin. "Tamamen ekildi" başlığını taşıyan yorumda şu satırlar dikkat çekiyor:
"Erdoğan Trump'la buluşuyor. Türkiye'de haftalardır yeni ABD başkanıyla yapılacak görüşme tartışılırken, ABD'de hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Buluşma Trump'ın gizli bilgileri ifşa etmesiyle ilgili tartışmaların gölgesinde kaldı. Erdoğan görüşme öncesinde ABD ile  gelecekteki işbirliğini NATO ve Batı ile işbirliğine bağlayacaktı ama bununla hiç alakadar olmayan bir Trump'la karşılaştı. Kısa görüşmede Erdoğan'ın Suriyeli Kürt YPG'nin bir terör örgütü olduğu ve ABD tarafından desteklenmemesi gerektiğini söylemesi, Türk hükümetine bağlı yayın organları tarafından Erdoğan taraftarlarına 'Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi' başlığıyla verildi. Ancak Trump bununla ilgilenmedi. O, Kore Savaşı zamanındaki Türk-Amerikan silah arkadaşlığından bahsetti ve Türkiye ile dostuluğun gelecekte de mağlup edilemeyeceğini söyledi. Erdoğan bu açıklamalar karşında nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini kestiremedi. Zira tüm sorunlar çözümsüz kaldı. Amerikan askerleri Suriyeli Kürtlerle IŞİD'e karşı savaşmayı sürdürecek. Geçen Temmuz'daki darbe girişiminin müsebbibi olduğu iddia edilen Fethullah Gülen ABD'de kalmaya devam edecek ve Amerikan ekonomisi Türkiye pazarına hala ilgi duymuyor. Gelecek hafta Çarşamba günü Erdoğan dünya turnesinin sonunda Brüksel’de AB’li liderler Junker ve Tusk ile bir araya gelecek. Belki Türkiye Cumhurbaşkanı o zamana kadar siyasi gerçekliği yeniden geri kazanmış olur ve en azından Brüksel’de kurtarılması gerekenleri kurtarabilir. Zira dünya liderliği konusunda diretmeye devam ederse, Türkiye’yi sonsuza kadar yalnızlığa itecektir."

Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki yorumda, Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik üssünde konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret izni vermemesi ele alınıyor:
"Federal orduya bağlı birliği İncirlik'e göndermenin bir nedeni vardı. İncirlik, Suriye’nin kuzey sınırında ve görev yapılan bölgenin çok yakınında bulunuyor. Ürdün'ün kuzeyindeki bir hava üssünden bu bölgeye uçmak çok daha uzun sürüyor. Birliğin başka bir yerde konuşlandırılması Türkiye'ye zarar vermez ama Alman askerlerine ek yük getirir. Buna rağmen, askerlerin başka bir yerde konuşlandırılması doğru. Almanya’nın kendisine yönelik bu muameleye izin vermemesi gerekiyor.”

Dresden’da yayımlanan Sächsische Zeitung'da da Türkiye ile Almanya arasındaki İncirlik krizi işleniyor:
"Türk hükümeti eğer uzlaşmaya yanaşmazsa, geriye tek bir seçenek kalıyor: Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi. Kim askerleri çekmekle tehdit eder ama sonunda hiçbir şey yapmazsa, inandırıcılığını yitirir. Alman siyasetçiler Ürdün'ü bir seçenek olarak görmeye başladığına göre, artık geriye dönüş yok. NATO'nun da Türkiye’ye karşı ileride nasıl bir tutum izleyeceğini kendine sorması gerekiyor. Zira NATO üyesi olan ülkenin güvenilirliği konusunda kuşku duymak için nedenler bulunuyor.”

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesinde aynı konuya ilişkin şu satırlar dikkat çekiyor:
"Erdoğan, her seferinde Alman Federal Hükümeti'ne işlerin nasıl yürüyeceğini gösteriyor, çünkü Alman hükümetini elinde tuttuğuna inanıyor. Ama Alman hükümetinin de elinden kurtulacağı yok. Peki bundan sonra ne olmalı? Örneğin, federal ordu askerleri İncirlik'ten mümkün olan en kısa zamanda çekilmeli. Ve Berlin'in yine yeni bir adım için cesareti yoksa, en azından NATO'nun, ortağı Türkiye ile ilgilenmesi gerekiyor. NATO da bir değerler topluluğu. Bu anlaşmazlıkta NATO Almanya'ya destek vermeli. Eğer bunu yapmazsa, Beyaz Saray'daki otokratın dışındaki bazı kişiler NATO'nun köhnemiş olduğu düşüncesine kapılabilir.”
<< Önceki Haber Erdoğan- Trump görüşmesinde tüm sorunlar çözümsüz kaldı Sonraki Haber >>

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi

Tercüman Erdoğan'ın

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:48