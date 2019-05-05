Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile anlaştık, S-400'de geri adım yok /05 Mayıs 2019 17:27

Rusya ile anlaştık, S-400'de geri adım yok

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini teslim almasına karşı çıkıyor. İki ülke arasında restleşme devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan sonra bu sözünü yerine getirir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika Birleşik Devleteri (ABD) Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, "Türkiye, S-400'leri almaktan vazgeçmezse F-35 projesinden çıkarılır." sözlerine cevap verdi. 
 
"Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kendi savunması ile ilgili kararları kendi alır." diyen Oktay, Türkiye'nin hava savunma sisteminde Rus S-400'de karar kıldığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'dan S-400 füzelerini almakta kararlı olduklarını söyledi.

"TEHDİTLER ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ TANIMADIĞI ANLAMINA GELİYOR"

Oktay, "Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan sonra bu sözünü yerine getirir. ABD'nin müeyyide tehdidi onların Türkiye'yi tanımadıkları anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Türkiye'ye karşı kimse tehdit dilini kullanarak iş yapamaz. Türkiye bugünün devleti değil." diye konuştu. 
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