Tüpraş'ta patlama: 4 ölü

İzmir’deki Aliağa İlçesi'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde bakım çalışması yapılırken, ilk belirlemelere göre basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Aliağa Rafinerisi'nde ürün tankında saat 09.25'te bakım çalışmaları yapılırken, iddiaya göre basınç nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, bakım çalışmasına katılan dört çalışan hayatını kaybetti, ikisi de yaralandı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini açıkladı.Patlama ihbarı üzerine tesisteki itfaiye ekipleri alarm durumuna geçirilirken, ambulanslar sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği bölümde enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, yaralı işçi ilk müdahalenin yapılabilmesi için Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.TÜPRAŞ verilerine göre Aliağa Rafinerisi'nde 1353 kişi çalışıyor.