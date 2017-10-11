Samanyolu Haber /Gündem / Tüpraş'ta patlama: 4 ölü /11 Ekim 2017 10:13

Tüpraş'ta patlama: 4 ölü

Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde depolama tankında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü öğrenildi.

SHABER3.COM

İzmir’deki Aliağa İlçesi'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde bakım çalışması yapılırken, ilk belirlemelere göre basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Aliağa Rafinerisi'nde ürün tankında saat 09.25'te bakım çalışmaları yapılırken, iddiaya göre basınç nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, bakım çalışmasına katılan dört çalışan hayatını kaybetti, ikisi de yaralandı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini açıkladı.
Patlama ihbarı üzerine tesisteki itfaiye ekipleri alarm durumuna geçirilirken, ambulanslar sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği bölümde enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, yaralı işçi ilk müdahalenin yapılabilmesi için Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜPRAŞ verilerine göre Aliağa Rafinerisi'nde 1353 kişi çalışıyor. 

<< Önceki Haber Tüpraş'ta patlama: 4 ölü Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:16