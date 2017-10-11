Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da MİT'e casusluk yapan bir kişi mahkum oldu /11 Ekim 2017 10:15

Almanya'da MİT'e casusluk yapan bir kişi mahkum oldu

Almanya’da Kürt siyasetçiler hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için casusluk yapmakla suçlanan Mehmet Fatih S. iki yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

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Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Mehmet Fatih S'nin, 2016 yılının ocak ve kasım ayları arasında Almanya'daki Kürt çevrelerde gözlem ve keşif yaptığını, bunun karşılığında da yaklaşık 20 bin 950 euro para aldığını tespit etti.

Mahkeme, Mehmet Fatih S'nin iki yıl tecilli hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Yargıç gerekçeli kararında, "Türkiye içindeki çatışmaları Almanya'ya taşımanın” söz konusu olduğuna dikkat çekti. 32 yaşındaki şahsın, kendisi hakkında bilgi almak için Bremen'de yaşayan Avrupa Kürt Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Yüksel Koç ile temas kurduğu da doğrulandı.
Yargıç, daha önce ceza almamış ve profesyonel davranmamış olmasını sanığın lehine değerlendirdi. Ayrıca toplanan bilgilerin içerik açısından yeterince güçlü olmadığı kaydedildi. Sanığın itirafta bulunmadığı ancak cep telefonunda yer alan mesajlar gibi çeşitli şartların, iddiaların kanıtlanmasında rol oynadığı belirtiliyor.

"Görev varsa da başarısızlığa uğradı"
Savcılık sanık için 2 yıl 6 ay hapis talep etmiş, savunma makamı ise sanığın "acemice” davrandığı gerekçesiyle daha az ceza alması gerektiğini savunmuştu. Mehmet Fatih S'nin avukatı, “Eğer ortada alınmış bir görev varsa, bu başarısızlığa uğramıştır” dedi.
Aralık 2016'da Hamburg’da gözaltına alınan Mehmet Fatih S. o zamandan beri tutukluydu. S'nin ayrıca mahkeme masrafları ile ajanlık faaliyeti için aldığı belirtilen 20 bin 950 euro parayı ceza alarak ödemesine hükmedildi.
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