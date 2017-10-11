'Domatesi, biberi taneyle satacak hale geldik'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Emin Yarar'la birlikte dün Kadıköy Salı Pazarı'nı dolaştı. Geçen yılla kıyaslandığında tüm ürünlerde yüzde yüz artış yaşandığını anlatan Tekin, maliyetlerin çok yükseldiğini söyledi. “Bin tane vergi kalemi var. Maalesef pazarı dolaşınca dert dinliyoruz. Kimi işsizlikten, kimi aşsızlıktan dert yanıyor. Türkiye yangın yerine dönmüş. Aslında bu meseleleri görmek gerek” dedi.





“Eski günlerimizi arar olduk"





Sözcü'nün haberine göre Gürsel Tekin'e fiyatlar hakkında bilgi veren pazarcı Ferhat Özbarış, “Her gün zam, her gün bir artış. Domatesi, biberi taneyle satacak hale geliyoruz. Eski günlerimizi arar olduk” dedi.





“Daha fazla ıstırap çektirmeyin"





Kilosu 2.5 lirayı bulan soğanın da yanına yaklaşılmadığını söyleyen Gürsel Tekin, “Artık soğan ekmek de yenilecek gibi değil” diye konuştu. Eline kağıt kalem alan Tekin, bir ailenin sadece peynir, zeytin, patates, soğan ve sıvı yağ satın aldığında ayda kaç lira harcadığını hesapladı.





Zeytin tezgahının başında “Yeni Türkiye'de zeytin-ekmek devri de bitti” diyen Tekin, kilosu 28 lira olan zeytin için “Etle yarışıyor. Pazarda böyle bir de marketi düşünün” diye konuştu.





“Zeytinin kilosu etle yarışıyor”





Zeytin tezgahının başında “Yeni Türkiye'de zeytin-ekmek devri de bitti” diyen Tekin, kilosu 28 lira olan zeytin için “Etle yarışıyor. Pazarda böyle bir de marketi düşünün” diye konuştu.





Tekin, “Eti en az tüketen toplumuz. Geriye dört temel gıda kalıyor. Peynir, zeytin, patates, soğan… Peynir 20 lira, zeytin 28, patates 2, soğan 2 lira… Buna bir de 32 lira sıvı yağ eklendiğinde 5 kişilik bir ailenin iki günlük yiyeceği 84 lira… Bunu aya vurduğunuzda iki bin lirayı aşıyor. Daha biber, domates eklemedik. Büyük yangın var. Elinizi vicdanınıza koyun bu rakamlarla siz yaşayabilir misiniz? Hükümete çağrıda bulunuyorum. Daha fazla ıstırap çektirmeyin vatandaşa” dedi.





“Meyvenin yanına yaklaşamadım"





Hayvancılığın giderek kötüye gittiğini belirten peynir satıcısı, peynirde yüzde 15 artış olduğunu söyledi. Yeşil soğanın demeti 2 lira, kilosu ise 10 lira… Pazarcılar zam şampiyonunun sivri biber olduğunu söylüyor ama tüm ürünlerde yüzde 40'a yakın zam var. Cüzdanında 45 lirayla pazara giden yaşlı bir kadın, sadece patates soğan domates aldığını söylüyor ve ekliyor: “Pazar arabamız eskiden tıka basa dolardı şimdi meyvenin yanına yaklaşamadım bile…”





“Bizi bu hale getiren”





Pazardan iki domates, bir biber alan Tülay Kardelek, “Hayat pahalılığından böyle oldu. Ben değil bizi bu hale getiren utansın” dedi.







