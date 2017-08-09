Samanyolu Haber /Gündem / Tuncay Özkan'dan o flash diskle ilgili hala mantıklı bir açıklama yok /09 Ağustos 2017 14:18

Tuncay Özkan'dan o flash diskle ilgili hala mantıklı bir açıklama yok

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın savcıya teslim ettiği flash belleğin kendisine ‘tanımadığı biri’ tarafından verildiğini söyledi: “İzmir imamı spor yaparken düşürmüş...Getirdi bana verdi ve gitti. Kim olduğunu bilmiyorum.

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk televizyonunda yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programının canlı yayınına katılarak, 2007 yılında kendisine verilen ve savcılığa teslim ettiğini söylediği flash bellekle ilgili bazı detayları aktardı.

Özkan, İzmir’deki ‘Cumhuriyet mitingiyle’ ilgili bir toplantıdan dönerken tanımadığı bir kişinin yaklaştığını ve “Elimizde çok müthiş bir flash bellek var. Bu bellekte de kodlar var. Açık olanlar gösteriyor ki bu ordu içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi” dediğini aktardı.

Flash belleği almak için Sürmeli Otel’in önünde buluştuklarını söyleyen Özkan, “Bana verdi ve gitti. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu flash belleği İzmir imamı spor yaparken düşürüyor. Şahıs alıyor ve kime götürelim diye konuşuyorlar” ifadesini kullandı.

‘ÖNCE EGE ORDU KOMUTANLIĞI’NA GÖTÜRDÜM’

Flash belleğin kendisinden önce Ege Ordu Komutanlığı’na götürüldüğünü öğrendiklerini anlatan Özkan, kendisinin ise belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a teslim ettiğini söyledi. Özkan, flash bellekteki dosyalarda TSK mensuplarının Alevi, Kürt, solcu olarak fişlendiğini aktardı.

Özkan, Gülenciler tarafından hazırlandığını öne sürdüğü flash bellekte, hem ‘cemaatçi’ hem de ‘Alevi’, ‘solcu’ gibi fişlemelerin nasıl bir arada bulunduğuna ise açıklık getirmedi.
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