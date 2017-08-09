Doğan Medya'da deprem!

Doğan Grubu'nda neler oluyor





Odatv'nin haberine göre Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Genel Müdürlüğü'nü yürüten ve Hürriyet gazetesinde yazılarını sürdüren Uğur Cebeci, görevinden alındı. Odatv'nin edindiği kulis bilgilerine göre Cebeci'ye görevden alındığını dün Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın açıkladı. Ancak, Uğur Cebeci’nin Hürriyet gazetesinde haftada bir gün tam sayfa havacılık üzerine yazı kaleme alacağı öğrenildi.





Dün Akif Beki’nin yazılarındaki eleştiriler ve Uğur Cebeci’nin görevden alınmasıyla başlayan sürecin devam edeceği gelen bilgiler arasında. Cebeci'ye gerekçe olarak "gençleşme" sunulurken, görevden alma akıllara DHA'nın iktidar çevrelerinde rahatsızlık yaratan bazı haberlerini getirdi.





KURUM DIŞI GELİR ELDE EDENLER...





Odatv'nin edindiği bilgilere göre magazin, ekonomi ve spor bölümlerinde de çok sayıda görevden almanın yaşanacağı bekleniyor. Bu bölümlerde görevden almalara sebep olarak ise bazı çalışanların kurum dışında da gelir getiren kimi işlerde çalışıyor olmaları gösteriliyor.





Odatv’nin ortaya çıkardığı spor muhabirlerinden bazılarının BipSpor'a iş yapması, bazı magazin servisi çalışanlarının halkla ilişkiler şirketlerinde de yer alması görevden almalara gerekçe olarak sunuluyor.





Öte yanda, Uğur Cebeci, kurum içi yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:





Uzun yıllar zorlu günlerde birlikte çalıştık. Ama bütün zor zamanların üstesinden geldik. Sizin gazeteci olmanız sayesinde DHA Dünyanın güvendiği bir marka oldu. Doğru ve her şartta etik kurallara bağlı yayıncılık yaptık.. Toplam 40 yıllık habercilik hayatımı burada noktalıyorum.







DHA daha genç yönetimi ile çok daha başarılı olacaktır. Her şartta bana gösterdiğiniz anlayış ve sonsuz destek için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmaktan hep onur duydum. Eşleriniz ve çocuklarınızla mutlu bir hayat sürmenizi dilerim.”