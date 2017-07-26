Tuncay Özkan'dan zaman ayarlı hamle

Yaklaşan YAŞ öncesi ‘büyük bir tasfiye hazırlığı var’ iddiaları gündemi korurken CHP’den kritik bir adım geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki grup toplantısında 2007 yılında Tuncay Özkan’a gelen bir diskteki bilgilerin Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderildiğini ancak dosyanın Akın Öztürk tarafından kapatıldığını iddia etti. Bu açıklamadan hemen sonra CHP Milletvekili Özkan, söz konusu diskin kopyasını savcılığa teslim etti. Özkan’ın 10 yıl saklatıktan sonra kritik yaş öncesi iddia edilen diski savcılığa vermesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. “Neden şimdi? sorusunu akla getirdi. Diskin teslim edildiği savcının ise dosyayı tekrar açmaya istekli olduğu belirtildi. İddiaya göre flaş bellekte 15 bin subay ve astsubay içeren fişleme belgeleri var.





Geçtiğimiz günlerde hükümete yakın yandaş Star gazetesi ‘byLock’suz kripto ordusu’ manşetiyle çıkmıştı. Star’ın iddiasına göre, bu ekip özel yetiştiriliyor, akıllı telefondan uzak duruyor, bylock kullanmıyor. YAŞ öncesi bu manşetler de dikkat çekmişti ve yeni tasfiye dalgası olacağı konuşulmaya başlanmıştı.





“Orijinali İlker Başbuğ’daymış!”





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında, ‘2007 yılında Tuncay Özkan’a gelen disk Genelkurmaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gitti ve dosyayı kapatan Akın Öztürk şu an hapiste’ diyerek Tuncay Özkan’ın bugün o diski savcılığa teslim edeceğini açıklamıştı. Özkan avukatı aracılığıyla bugün söz konusu flash belleği savcılığa teslim etti. Özkan tanık ifadesinde, flash belleğin orijinaini dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a verdiğini söyledi.

Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı sıralarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek söz konusu flash belleği teslim etti.





Özkan’ın flash belleği teslim ederken tanık olarak alınan ifadesinde şunları söylediği öğrenildi; “Soruşturma konusu olayla ilgili olarak 24 Mayıs’ta verdiğim ifademi tekrar ederim. Söz konusu ifademde belirttiğim ve kendi sakladığım arşivimden araştıracağımı beyan ettiğim flash bellek ile ilgili olarak yaptığım araştırmada içerisindeki bilgileri arşivlediğim diğer bir flash belleği buldum. Önceki beyanımda belirttiğim gibi flash belleğin orijinalini dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a vermiştim. Tarafınıza sunduğum kopya flash bellekte ise 59 klasör 698 dosyadan ibaret 192 MB kapasiteli bilgiler bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında delil olarak kullanılmak üzere ibraz ediyorum.”





“Savcı dosyayı yeniden açmak istiyor”





Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında şunları söylemişti; “9 Şubat 2009’da flaş diskteki bütün bilgiler bir dosyaya aktarılır ve dosya bir şey yok diye kapanır. Bu flaş bellekte 15 bin subay ve astsubay içeren bilgi ve belge vardı. Yaşam biçimi ve alışkanlıklarına dair bilgiler vardı. 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Örgütle bağları, himmet ilişkileri vardı.

Elimine edilmek istenen TSK mensuplarının nasıl şikayet edileceği yazışma örnekleri vardı ve bu dosya 2009’da kapatıldı. 2007’de Tuncay Bey teslim ediyor, 2008’de gözaltına alınıyor, 6 yıl hapishanede kalıyor. Orduya teslim ettiği önemli bilgilerin tamamı yine silinir. Tuncay Özkan yargılanırken dönemin başbakanı ben bu davaların savcısıyım diyor.





Soru şu; bu flaş diskteki bilgileri incelemek üzere kurulan Güneş Çalışma Grubu iktidarın bilgisi dahilinde kurulmuş mudur? Kurulmuşsa bu dosya kapatılırken Başbakan kimdi, Adalet Bakanı kimdir, Milli Savunma Bakanı kimdi, onların tamamının açığa çıkması lazımdı. Bu flaş disktekiler yok sayılmasaydı bugün ne 250 şehidimiz ne de 2193 gazimiz olmayacaktı. Şimdi Tuncay Bey, yılların gazetecisi, aldığı bilgileri birden fazla yerde tuttu. Savcı şimdi, 15 Temmuz’dan sonra dosyayı yeniden açmak istiyor, diyor ki bilgiler sizde, verin dosyayı açacağız. Bir vatansever olarak her türlü teröre karşı çıkan bir insan olarak biraz sonra gidecek, bir örneğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verecek.”