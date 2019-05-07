Samanyolu Haber /Ekonomi / Tuncay Özilhan’dan sürpriz satış kararı /07 Mayıs 2019 16:31

Tuncay Özilhan’dan sürpriz satış kararı

Ekonomik kriz TÜSİAD üyelerine uzandı. Koç'un TOFAŞ otomobil fabrikasında vardiya sayısını 3'ten 2'ye indirmesi ve 2 bin kişiyi işten çıkarmasının ardından TÜSİİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da sürpriz bir karar aldı. Özilhan, McDonald's Türkiye'yi satmak üzere harekete geçti.

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SAMANYOLUHABER- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, McDonald’s Türkiye’yi satıyor. 

KRİZ ETKİLİ OLDU

Samanyoluhaber'in edindiği bilgiye göre Özilhan'ın krizde zarar eden bazı şirketleri elden çıkarma kararı aldı. Fast food zinciri McDonald's, Türkiye'de kriz sebebiyle zarar ediyordu. 

“Anadolu Restoran İşletmeleri AŞ” ticari unvanı ile faaliyet gösteren McDonald’s Türkiye’nin satışı için bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildi. Satış görüşmeleri Borsa İstanbul’a da beyan edildi.

ÖZİLHAN 2005’TE DEVRALMIŞTI

Tuncay Özilhan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Endüstri Holding, 4 Mayıs 2005’te McDonald's'ın Türkiye'deki tüm mağazalarını ve isim haklarını devralmıştı. 

McDonald’s Türkiye, 6 bin civarında çalışanı ile  260 restoranda yılda 100 milyon kişiye hizmet vermektedir.

2018 yılında 710 milyon TL satış hasılatı elde eden McDonald’s Türkiye’nin son iki yıllık zararı 45 milyon TL’yi bulmuştu.

Türkiye’deki ilk McDonald’s restoranı Ali Vardar tarafından 1986 yılında İstanbul Taksim’de açılmıştı.


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