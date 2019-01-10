Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜSİAD Başkanı: Müjde olarak sunulanlar er geç ekonomiye olumsuz yansıyacak /10 Ocak 2019 01:45

TÜSİAD Başkanı: Müjde olarak sunulanlar er geç ekonomiye olumsuz yansıyacak

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, hükümetin ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bilecik, seçime doğru açıklanan müjdeler için 'Ekonomiye er-geç olumsuz yansıyacak' dedi.

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Bilecik, "2018 özellikle iş dünyasını müthiş yoran bir yıl oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2019'a aktardığımız negatif değerler var" diye konuştu.

'ENFLASYON, AŞIRI KUR DALGALARI, NAKİT SIKINTISI...'

TÜSİAD Başkanı, "Örneğin enflasyon. 2018'de aşırı kur dalgaları ve negatif resimler bankaların da bilançosunu düşürmesine neden oldu. Reel sektör bir nakit sıkıntısı yaşıyor. 2019'da ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

Bilecik, 350 bin işletmeye verilecek 22 milyar TL'lik kaynak ve seçime doğru izlenen politikalar için de "Böyle bir aksiyonu aldığınız zaman bunlar kısa vadede inanılmaz olumlu. Ancak orta ve uzun vadede bunlar ekonomiye er geç olumsuz yansıyacak" görüşünü dile getirdi.
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