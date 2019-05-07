Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Savcı Pekgüzel’in eşi cezaevi yolunda trafik kazasında vefat etti... /07 Mayıs 2019 16:44

Tutuklu Savcı Pekgüzel’in eşi cezaevi yolunda trafik kazasında vefat etti...

Savcı Mehmet Ali Pekgüzel’in eşi Firdevs Pekgüzel cezaevi ziyareti yolunda trafik kazazsında vefat etti Geriye üç çocuğu kaldı.

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15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edilen savcı Mehmet Ali Pekgüzel, eşini kaybetti. Pekgezel’in bir oğlu da kazada ağır yaralandı. Mehmet Ali Pekgüzel, örgüt üyeliği suçlamasıyla 7.5 yıl hapis cezası almış tutukluluğunun devamına karar verilerek Yargıtay sürecini beklemek üzere Ankara Sincan Cezaevi’ne nakledilmişti.

 Denizli’de yaşayan Pekgüzel ailesi, açık ve kapalı görüşler için sürekli olarak Ankara’ya gidip gelirken, Savcı Pekgüzel’in Manisa Cezaevi’ne nakil talebi ise kabul edilmemişti.

İKİ OĞLU ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI
OHAL döneminde mesleğinden ihraç edilen Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklanınca ailesi ekonomik olarak zor günler yaşamış ve üniversiteyi okuyan iki oğlu eğitimlerini yarıda bırakmak durumunda kalmışlardı. Ailenin bir de ilkokula giden kızı bulunuyor.

Ev hanımı olan Firdevs Pekgüzel (43) ise bu süreçte evde yaptığı butik pastaları satarak geçimini sürdürmeye çalışıyordu. Bioenerji ve yaşam koçluğu kurslarını tamamlayan Firdevs Pekgüzel’in bu alanda iş bulmaya çalıştığı belirtiliyor.


 
6 Mayıs 2019 günü eşini Ankara Sincan Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada Firdevs Pekgüzel’in olay yerinde hayatını kaybettiği, aracı kullanan 23 yaşındaki büyük oğlunun ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


CEZAEVİ SÜRECİ İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Ergenekon Davası’nda duruşma savcısı olan Mehmet Ali Pekgüzel, bu sebeple tutuklandıktan sonra oldukça kötü şartlara maruz bırakıldı.

Medyaya kelepçeli görüntüleri servis edilen Mehmet Ali Pekgüzel’in kişilik haklarının ihlal edildiği yönündeki talebi reddedildi. Pekgüzel tutukluluk süresi boyunca sürekli farklı cezaevlerine nakledildi. Manisa Cezaevi’nde kalorifersiz bir hücreye konulan Pekgüzel’in tutukluluk sürecinin neredeyse tamamını tek başına hücrede geçirdiği belirtiliyor.

 
İSTANBUL VALİSİNİ ARAMASI ÖRGÜT ÜYELİĞİNE DELİL SAYILDI
Mehmet Ali Pekgüzel, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırılmıştı. Hüküm 2018 yılı Ağustos ayında açıklanırken, Pekgüzel’in Yargıtay sürecini de tutuklu beklemesi kararlaştırılmıştı.

İddianamede Pekgüzel’in, örgüt üyeliğine delil olarak HTS kayıtlarında Hizmet Hareketi’ye bağlantılı kişilerle görüştüğünün belirtilmiş ve eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 12 Haziran-27 Temmuz 2014 tarihlerinde 4 kez görüşmesi ise ikinci delil olarak iddia edilmişti.

Pekgüzel bu görüşmelerin tamamının mesleği konumu gereği olduğunu savunmuş ve delilsiz olarak yargılandığını belirtip beraatini talep etmişti.

ERGENEKON DAVASINDAN YARGILANMASI SÜRÜYOR
Savcı Pekgüzel’in örgüt üyeliği dışında Ergenekon davasından yargılaması ise sürüyor. Pekgüzel bu davadaki yargılamasında; “Ergenekon’un ispatı benim burada olmamdır” derken, duruşmaların çoğuna getirmemiş SEGBİS sistemi üzerinden katılabilmişti.

CEZAEVİ YOLU ÖLÜM YOLU
OHAL döneminde tutukluların ailelerinin bulunduğu illerden farklı illere sevkedilmeleri bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Cezaevi görüşünün çok erken başlaması nedeniyle aileler geceyi yolda geçiriyorlar. Bu sebeple özellikle dönüş yolunda yorgunluğun etkisiyle çok sayıda kaza meydana geldi ve çok sayıda aile faciası yaşandı.

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