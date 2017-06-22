Tüketici güveni haziranda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %3,8 oranında azaldı; Mayıs ayında 72,8 olan endeks değeri Haziran ayında 70 oldu.





Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,2 oranında azalarak Haziran ayında 90 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.





Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 97,3 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 100,6 iken, Haziran ayında %3,3 oranında azalarak 97,3 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.





İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,7 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %6,1 oranında azalarak Haziran ayında 70,7 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.





Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,1 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %5,5 oranında azaldı. Mayıs ayında 23,3 olan endeks, Haziran ayında 22,1 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.