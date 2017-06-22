Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın mal varlığı 100 milyon dolar azaldı /22 Haziran 2017 10:50

Trump'ın mal varlığı 100 milyon dolar azaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın toplam mal varlığının 100 milyon dolar azalarak 2,9 milyar dolara gerilediği iddia edildi.

Trump'ın mal varlığı 100 milyon dolar azaldı

Bloomberg'ün tahminlerine göre, Trump'ın emlak milyarderliğinden ABD Başkanlığı'na terfi etmesi serveti için iyi olmadı.
Yıllık finansal raporlar, banka verileri, mortgage belgeleri ve piyasa değerlendirmeleri göz önüne alınarak hazırlanan Bloomberg Milyarderler Endeksi, Trump'ın toplam mal varlığının 3,0 milyar dolardan 2,9 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

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Bloomberg, hesaplamalarında Trump'ın ABD Hükümet Etik Bürosuna sunduğu mal beyannamesini de dikkate aldığını bildirdi. Söz konusu beyanname, Trump'ın Ocak 2016-Nisan 2017 döneminde 16 ayda en az 596 milyon dolar gelir elde ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın servetindeki gerilemede aralarında New York'taki Trump Tower'ın bulunduğu bazı gayrimenkullerinin bu
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